Украинцев судят «свои» за бизнес на Керченской переправе

Пятерых граждан Украины суд обвинил в незаконной перевозке людей из Крыма на материковую часть России.

По данным Херсонского районного суда, граждан осудили к трем годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в один год. Решение вынесено в текущем месяце.

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Херсонские власти также уточнили, что для реализации «преступных намерений» в городе Керчь злоумышленники использовали «закрытый» украинскими властями пункт пропуска «Крым» и паромную переправу через Керченский пролив.

Как известно, для украинской стороны по закону работают три контрольных пункта «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

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