Украинец обчищал женщин в керченских маршрутках

Прокуратура Симферополя утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего гражданина Украины. Он обвиняется в совершении ряда краж.
По версии следствия, обвиняемый на протяжении октября 2016 – февраля 2017 года совершил серию краж на территории Симферополя и Керчи.
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Он промышлял на остановках и в салоне общественного автотранспорта, завладев средствами 8 потерпевших женщин на общую сумму свыше 250 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.
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