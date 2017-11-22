Украинская служба безопасности может арестовать государственное имущество Крыма

Служба безопасности Украины получила судебное разрешение на арест имущества в Крыму, которое ранее принадлежало государственным органам Украины. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СБУ. Передаёт Крыминформ.

«Следственным подразделением главного управления СБУ в Автономной Республике Крым была получена санкция суда на арест незаконно присвоенного имущества, которое <…> пребывало на балансе государственных органов Украины. По материалам, собранным СБУ, прокуратура подготовила первое информационное сообщение, которое будет направлено в Международный уголовный суд», – говорится в сообщении и уточняется, что речь идёт о национализированных крымскими властями зданиях, строениях, земельных участках, автотранспортных средствах и товарно-материальных ценностях.

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В пресс-службе добавили, что сотрудники СБУ и прокуратуры собрали доказательную базу о нарушении прав человека, законов и обычаев войны, которые якобы происходят в Крыму. СБУ сообщает о жёстком обращении с гражданским населением на полуострове, нарушении международных соглашений и конвенций, дискриминации по этническому и религиозному признакам.

Источник: Крыминформ



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