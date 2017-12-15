Украинские газовые счётчики можно не менять до 2020 года

Крымчане могут не менять украинские газовые счетчики до конца 2020 года при условии, что они прошли очередную государственную поверку. Об этом сообщил директор предприятия ГУП РК «Крымгазсети» Сергей Тарасов. Пишет Крыминформ.

Как рассказал руководитель предприятия, те газовые счётчики, которые не включены в госрееестр средств измерении РФ, необходимо заменить до 31 декабря 2020 года на аналогичные и внесённые в этот перечень.

Если приборами учёта начали пользоваться до 21 марта 2014 года, то ими можно продолжать пользоваться их эксплуатацию можно продолжать (если на них есть действующие отметки о поверке или свидетельство о поверке). При этом поверка этих счётчиков может производиться до конца 2020 года, после положительного заключения о состоянии счётчика, он может использоваться до окончания срока его межповерочного интервала.

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Сергей ТАРАСОВ отмечает, что с 1 января 2021 года счетчики газа с оконченным межповерочным интервалом и не внесенные в Государственный реестр средств измерений не будут приниматься к расчетам за природный газ. В случае, если срок плановой поверки прибора учета, не внесенного в государственный реестр Российской Федерации, наступил в период с 2014 по 2020 год, ГУП РК «Крымгазсети» не будет заставлять абонента менять приборы учета до 2021 года.

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По мнению руководства предприятия разрешение работать по украинским счетчикам до 2021 года позволит и гражданам и предприятию пройти процесс установки российских приборов учета без лишней суеты.



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