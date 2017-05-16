Украинские санкции: в список попала Керчь

Керчане и керченские предприятия попали в украинский список санкций. Сегодня начал действовать расширенный список.
Сегодня, 16 мая, Президентом Украины был подписан расширенный список российских граждан и компаний. В него попали предприятия, расположенные в Керчи и даже керчанин.
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Так в санкционном списке теперь ректор Керченского государственного морского технологического университета Евгений Масюткин, директор ГУП РК «Универсал-Авиа» — Петр Небесный.
Среди предприятий в «черном» списке оказались:
Напомним, ранее в Украине насчитали убытков на 10 млрд гривен при строительстве Керченского моста
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