Украинские санкции: в список попала Керчь

Керчане и керченские предприятия попали в украинский список санкций. Сегодня начал действовать расширенный список.

Сегодня, 16 мая, Президентом Украины был подписан расширенный список российских граждан и компаний. В него попали предприятия, расположенные в Керчи и даже керчанин.

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Так в санкционном списке теперь ректор Керченского государственного морского технологического университета Евгений Масюткин, директор ГУП РК «Универсал-Авиа» — Петр Небесный.

Среди предприятий в «черном» списке оказались:

Госпредприятие «Служба капитана Керченского морского рыбного порта» (филиал ГУП «Крымские морские порты»)

Керченский морской порт филиалы ГУП «Крымские морские порты»

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕН Инвест» (Керчь)

ГУП РК «Крымские морские порты» «Керченская паромная переправа»

Керченский морской порт «Камыш-Бурун»

Напомним, ранее в Украине насчитали убытков на 10 млрд гривен при строительстве Керченского моста

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