Украинским водителям в Керчи хотят упростить судьбу

Госдума планирует издать законопроект о переносе сроков ужесточения норм для иностранных водителей, в частности это касается украинских граждан, которые осуществляют рабочую деятельность в Крыму.

По действующему законодательству получить российское водительское удостоверение они должны до 1 июня 2017 года. Только в случае замены документов они смогут работать по найму в российских компаниях.

Введение ограничений для иностранных водителей должно было вступить в силу в России еще в 2014 году. Но в связи с присоединением Крыма и Севастополя эти сроки решили сдвинуть. Но и до 2017 года все проблемы разрешить не удалось. Основная из них – невозможность принять экзамены у иностранных граждан по российским ПДД.

В Крыму считают, что получение иностранцами водительских удостоверений российского образца напрямую связано с безопасностью туристов.

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Против отсрочки получения иностранцами российских водительских удостоверений уже выступили представители автошкол и профсоюза таксистов.

«Мигрантам платят вдвое меньше, чем россиянам. Если половина из работающих по найму не сдадут на права, то компаниям придется брать на работу граждан России и платить им уже нормально, а это, понятное дело, невыгодно. Конечно, они лоббируют отсрочку. Но им и так дали три года на это – никто не шевелился. А как теперь откладывать, когда у нас в следующем году чемпионат мира по футболу, а по дорогам неизвестно кто ездит?» – рассказал председатель профсоюза таксистов Андрей ПОПКОВ.

Крымчанам, которые до сих пор не поменяли водительские удостоверения украинского образца, переживать из-за введения ограничений не стоит. Но только в случае, если они используют автомобиль для личных, а не коммерческих перевозок.

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