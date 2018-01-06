Улица Орджоникидзе осталась без пешеходных переходов

По улице Орджоникидзе нет обозначенных пешеходных переходов. Люди уверенно переходят дорогу – водители уверенно «летят» по новому асфальту. Куда исчезли дорожные знаки и когда появятся «зебры»?

Ремонт дороги по улице Орджоникидзе обещали закончить к концу прошлого года. На календаре 6 января – ремонт так и не закончили. Не доделали въезды в дворовые территории и примыкающие дороги.

Больше всего жителей Аршинцево возмущает отсутствие пешеходных переходов. Нет ни разметки, ни знаков. Люди переходят дорогу уже по привычным местам, где ранее были переходы. Местные водители знают такие участки и притормаживают. А вот гости микрорайона зачастую ругаются на пешеходов, которые уверенно пересекают проезжую часть.

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Очевидно, дорожные знаки 1.22 «Пешеходный переход» изъяли для того, чтобы сделать их более заметными, при помощи ярких светоотражающих рамок. Другие дорожные знаки остались на своих местах.

Выяснить когда будет закончен ремонт дороги и появится пешеходные переходы удастся только после новогодних каникул. Следите за новостями на сайте КерчьИНФО.

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