Улицу Буденного подготавливают к асфальтировке

В Керчи по улице Буденного временно ограничено движение транспорта. Участок дороги подготавливают к укладке асфальта.

Сегодня утром перекрыли участок улицы Буденного от кольца на Индустриальном шоссе до перекрестка с улицей Блюхера. Здесь дорогу чистят от пыли и мусора. Как только закончится уборка – начнутся дорожные работы.

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Этот участок дороги будет перекрыт до 18 января. Временно изменен маршрут общественного транспорта.

Маршрут № 26 Направление с Ж/д вокзала: Марат 5-Ворошила-Блюхера-Буденного-шоссе Героев Сталинграда-далее по маршруту. Направление с Аршинцево: Шоссе Героев Сталинграда-Буденного-Блюхера-Ворошилова-Марат 5-далее по маршруту.

Маршрут № 19 Направление с ЗЖБИ: шоссе Героев Сталинграда-Буденного-Блюхера-Ворошилова-Марат 4-далее по маршруту. Направление от МКСК: Марат 4-Ворошила-Блюхера-Буденного-шоссе Героев Сталинграда -далее по маршруту.

Маршрут № 31 – движение транспорта будет осуществляться через ул. Ворошилова, по схеме движения маршрута № 23.

Маршруты 40 и 41 остаются без изменений

Также, большегрузные машины вынуждены проезжать по узкой дороги вдоль жилых домов.

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