Улицу Орджоникидзе продолжают асфальтировать

По улице Орджоникидзе продолжаются дорожные работы . Приступили к укладке асфальта.

Каждый день в Керчь меняется. Ведутся работы по капитальному ремонту дорог, благоустройству города, строительству эстакады и транспортных подходов к Керченскому мосту.

Еще в начале октября, подрядная организация приступила к работам по улице Орджоникидзе. Так как, данная дорога достаточно протяженная, на ее ремонт требуется немало времени.

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К работам приступили от района остановки «Институт» – здесь уже есть гладкое дорожное покрытие. Последнюю неделю, на оставшемся участке работала дорожная фреза.

Сегодня ночью рабочие успели положить асфальт до Молодежного парка по одной полосе движения.

Напомним, все работы по капитальному ремонту дорого ведутся согласно техническим правилам. Срок выполнения работ зависти от погодных условий.

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