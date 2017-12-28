Улицу Ворошилова уже асфальтируют

В Керчи стремительными темпами идет капитальный ремонт дорог. На улице Ворошилова уже есть новый асфальт.

В этом году Керчь заметно преобразилась. Помимо благоустройства дворов и парков провели капитальные ремонты нескольких дорог. Уже к концу года будет завершен ремонт улиц Кокорина, Орджоникидзе и Ворошилова.

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Буквально два дня назад на участке улицы Ворошилова сняли старое покрытие. Сегодня здесь «закатали» уравнивающий слой асфальта.

До Нового года осталось всего 3 дня. За этот срок обещают полностью закончить ремонт.

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