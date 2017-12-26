Улицы Ворошилова, Кокорина и Орджоникидзе обещают доделать на этой неделе

Наши постоянные читатели часто выступают в качестве внештатных журналистов – фотографируют и пишут краткое описание к проблеме и случаю, свидетелями которых они стали, и присылают это всё в редакцию. Такие материалы мы всегда готовы публиковать и развивать. Тем более, когда это касается ремонта дорог.

Керчанин Денис ВОЛКОВ сегодня рассказал нам, о том, что на улице Ворошилова начался ремонт второй части дороги: рабочие приступили к фрезеровке старого асфальта: «Улица частично перекрыта, советую объезжать» – сообщает керчанин.

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Журналисты КерчьИНФО ещё вчера связывались с заместителем главы Администрации Николаем ЗОТОВЫМ, как раз насчёт сроков незавершённых дорожных работ. Он рассказал, что работы по тем улицам, которые начали асфальтировать – ул. Кокорина и ул. Ворошилова должны завершить на этой неделе, после чего (также до конца года) завершат ремонт ул. Орджоникидзе.

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