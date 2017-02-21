Умное пространство Уно

Игротека — это мероприятие, на котором можно поиграть в различные настольные игры. В клубе представлены только лучшие настольные игры: актуальная классика и новинки игр со всего мира, которые совсем недавно появились в России.
Игротека в нашем клубе Европейских настольных игр «UNO» проходят в ТЦ Мега Центр, 3й этаж, бутик 323, каждый день с 17:00 до 22:00. По выходным с 14:00. Отдыхай с умом!
https://vk.com/igrotekakerch
https://vk.com/boardgamesclubkerch
https://vk.com/unogames
Встречи клуба проходят в ТЦ Мега Центр, 3й этаж, бутик 323, по субботам с 12:00 до 14:00.
По всем интересующим вас вопросам, вы можете обратиться по телефону:
tel:+7(978)858-63-68 Павел
https://vk.com/englishclubbigcity
Встречи клуба проходят в ТЦ Мега Центр, 3й этаж, бутик 323, по понедельникам с 17:00 до 20:00.
По всем интересующим вас вопросам, вы можете обратиться по телефону:
tel:+7(978)858-63-68 Павел
https://vk.com/deutschklubkerch
Мафия — захватывающая детективная карточно-ролевая игра на большую компанию! Это не только изысканное интеллектуальное удовольствие, но и превосходная возможность тренировки своих ораторских способностей и навыков вести переговоры.
PROFESSIONAL MAFIA CLUB «CITY» это тренинг:
— Коммуникативных навыков;
— Знание переговоров;
— Преодоление конфликтов;
— Установление контактов с собеседником;
— Умения слушать и правильно задавать вопросы;
— Нейтрализации манипуляций;
— Создание атмосферы доверия.
Приходите к нам в Клуб игры Мафия Керчь, и вы научитесь использовать общение как инструмент достижения своих целей, ведь владеющий словом – владеет ситуацией!
Клубные игры в КЛУБЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РОЛЕВОЙ ИГРЫ МАФИЯ «CITY» проходят в ТЦ Мега Центр, 3й этаж, бутик 323, по вторникам и субботам с 18:00 до 22:00. Вход в ТЦ со стороны клуба ЛАЙМ.
Тел: +7-978-825-81-07
Email: unogames@mail.ru
https://vk.com/mafiacitykerch
Литературный клуб — это место встречи единомышленников, трезвомыслящих людей, которым важно прожить свою жизнь по максимуму, постоянно развиваться и окружать себя сильными и преуспевающими людьми.
Встречи клуба проходят в ТЦ Мега Центр, 3й этаж, бутик 323.
Предварительная запись через администратора группы или по телефону +7 (978) 858-63-68
Чтение опасно для глупости!
https://vk.com/litera_k
Офис для фриланса, удаленной работы и для отдыха!
Коворкинг центр «Big City» — рабочее место в общем офисе в аренду (отдельное пространство для совместной работы).
Coworking Big City — это модель работы, в которой участники, оставаясь независимыми и свободными, используют общее пространство (помещение напоминающее офис и которое включает в себя все блага и преимущества офиса с собственным рабочим местом) для своей деятельности. В частности, коворкинг популярен среди фрилансеров, удаленных сотрудников: переводчиков, программистов, дизайнеров и начинающих предпринимателей. Коворкинг занимает промежуточное место между работой из дома и использованием отдельного офиса.
По всем интересующим вас вопросам, вы можете обратиться по телефону:
tel:+7(978)858-63-68 Павел
e-mail: BigCityKerch@yandex.com
Skype: BigCityKerch
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