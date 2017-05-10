Уникальная экскурсия для особых людей

Глухота — не приговор. В керченской картинного галерее прошла экскурсия в тишине.Несмотря на недостатки со слухом, каждому человеку важно приобщаться к искусству. Двери Картинной галереи всегда открыты для людей с особенностями развития, но в этот раз всё было необычно.

Читайте: На первомайской демонстрации обидели керченских инвалидов

Руководству керченскому обществу инвалидов пришлось приложить немало усилий, чтобы пригласить и собрать всех желающих. Ведь этим людям доступен только язык жестов.

«Безмерная благодарность Светлане Бобковой. Благодаря ей глухие «услышали» историю жизни и творчества художника…

Особая благодарность Ладе Огневой — она профессионально владеет языком жестов и является особым связующим звеном в цепочке контактов МОИ ГО КЕРЧЬ с глухими людьми», — отмечает председатель керченского общества инвалидов Марина Мамуль.

Читайте: Керченским инвалидам не верят в общественном транспорте

После столь необычно экскурсии многим захотелось оставить свою запись в Книге отзывов. Члены общества планируют проводить подобные экскурсии и в музеи города.

Другие актуальные новости Керчи читайте на сайте KerchINFO.com.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

