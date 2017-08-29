Уникальные фото железнодорожной арки Керченского моста с Тамани

Железнодорожная арка Керченского моста успешно транспортирована на фарватер. В сети активно появляются первые фотографии конструкции на новом месте. Редакция KerchINFO.com предлагает вашему вниманию новый ракурс арочного пролета.За транспортировкой арки следили тысячи людей в режиме реального времени. Актуальные новости мгновенно распространялись по просторам интернета и активно обсуждались на форумах и социальных сетях.

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KerchINFO.com оперативно радовала читателей свежими фото и видео материалами каждого этапа столь сложной операции.

В этот раз мы делимся с вами уникальными кадрами железнодорожной арки транспортного перехода через Керченский пролив, установленной на фарватерные опоры.

Напомним, в данный период продолжается процесс закрепления арки на опорах будущего моста. После чего Керчь-Еникальский канал откроют для судоходства.

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