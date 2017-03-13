Уникальные фото Керченского моста

А вы когда-нибудь хотели посмотреть на «стройку века» изнутри? Ощутить всю масштабность и величие столь знаменательного процесса? Пообщаться с ведущими специалистами и сделать пару фото на память, чтобы потом показывать детям и внукам?

К сожалению, побывать в эпицентре строительства Керченского моста удается далеко не каждому. Поэтому редакция KerchINFO.com предлагает вам попутешествовать по мосту с помощью наших красочных фото.

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По просьбе наших читателей мы сделали фото самых интересных на данный момент участков моста в Крым: работы на свайных полях фарватерных опор Керченского моста, морских опор вдоль РМ-1, технологического съезда и сухопутных опор на острове Тузла.

Справка КерчьИНФО

Керченский мост будет возведен уже в декабре 2018 года. Он будет самым длинным в России – 19 км. Автодорожная часть перехода через Керченский пролив будет состоять из четырёх полос движения. В декабре 2019 года в эксплуатацию будет введена железнодорожная часть моста.



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