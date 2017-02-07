В Керчи выявили многоквартирные дома с ненадлежащим состоянием фасадов и обнаружили ряд грубых нарушений в содержании этих домов в целом. За ненадлежащее содержание домов керченским управляющим компаниям грозит административная ответственность.

Компетентные работники отдела комплексных проверок управления муниципального контроля Администрации города Керчи отреагировали на многочисленные заявки горожан с жалобами на плохое содержание домов.

Специалистами был выявлен ряд следующих нарушений в содержании некоторых домов Керчи. В частности обнаружено аварийное состояние фасадов многоквартирных домов, повреждение отделки, окраски и инженерных элементов. Также в неисправном состоянии находятся многие конструктивные элементы фасада: цоколи, ступеньки, входные двери, балконы и лоджии, водостоки и водосточные трубы. Всё это — является грубым нарушением регламентирующих документов.

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По правилам благоустройства города Керчи такое содержание жилых домов просто запрещено и недопустимо. Керченские управляющие компании, на территории которых находятся дома с фасадом аварийного состояния, будут привлечены к административной ответственности за нарушение Правил благоустройства домов Керчи по ст. 3.11. Закона Республики Крым от 25.06.2015 No117-ЗРК «Об административных правонарушениях в Республики Крым».

Напомним, что ремонт фасадов и благоустройство придомовой территории является для владельцев зданий и частных домов обязательным мероприятием. Надеемся, что такой опыт послужит хорошим примером для всех управляющих компаний Керчи, и они будут исправно выполнять все должностные обязанности по содержанию общего имущества многоквартирных домов нашего города.

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