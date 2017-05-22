Управляющие компании в Аршинцево оштрафуют за выращивание клещей

Сотрудники управления муниципального контроля города осмотрели придомовые территории в районе Аршинцево и остались недовольны увиденным. В частности, высокой травой.

Как сообщил начальник управления Сергей ГОРЬКОВ, правила благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов не соблюдаются.

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«Не нашлось ни одного двора, находящегося в удовлетворительном состоянии. На всех территориях общее нарушение — не осуществление покоса травы», — отметил начальник и добавил, что к управляющим компаниям будут приняты меры административной ответственности.

Так, за нарушение правил благоустройства предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5000 до 30000 рублей.

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