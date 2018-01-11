Ура! Каток в Керчи открылся

В Керчи заработал единственный каток. Хоккейная команда «Гриффин» первыми протестировали лед. Сегодня керчан приглашают на массовые катания.

Сегодня заработал единственный ледовый каток в Керчи. Керченские хоккеисты уже прокатились по новому льду. Капитан команды «Гриффин» отмечает, что лед еще немного сыроват, но к вечеру подмерзнет.

Торжественным открытием это событие трудно назвать. Еще очень много работы по благоустройству территории.

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Сюда уже приходят первые посетители. Они интересуются стоимостью билета и проката коньков.

Где находится каток в Керчи?

Адрес катка

ул. Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого, недалеко от пересечения ул Ворошилова и Куль-Обинского шоссе

Координаты катка в Керчи

45.339448, 36.445794

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Каток на карте Керчи

Цена билета и проката коньков на катке в Керчи

Вход на каток платный – детям до 14 лет – 100 рублей, взрослым – 150 рублей. Для подтверждения возраста необходимо иметь с собой ксерокопию свидетельства о рождении. Вы можете прийти со своими коньками, а можете взять в прокат за 100 рублей в час. Коньки есть от 16 размера (для детей 3 лет) и до 47-го.

Как работает каток в Керчи

На каток можно прийти уже сегодня. Он работает с 9:00 до 21:00, перерыв с 17:00 до 18:00. Вечером будут массовые катания. Всех керчан приглашают на единственный каток в нашем городе.

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