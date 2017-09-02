Урочище Тихая бухта

Урочище, в широком смысле, — народное название любого географического объекта или ориентира, о котором договорились («уреклись») люди.

После того, как вы пересекли большую арку с надписью «Страна Коктебель», не спешите. Примерно через пару километров слева будет ещё одна арка, извещающая о местонахождении винного завода. Вам как раз туда. Ещё немного проехав вперёд, вы увидите с трёх сторон обнимаемую скалами и холмами Тихую бухту.

Здесь практически не бывает ветра и волн, людей здесь тоже не много. Сюда приходят за покоем. Это место давно известно любителям «дикого» отдыха — с палатками и прочей походной атрибутикой.

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В прошлом году «Тихую бухту» объявили ландшафтно-рекреационным парком, поэтому въезд на территорию на автомобилях был запрещен. Однако в этом году туристы вновь подъезжают к самому морю на своих авто.

Если вы остановились в самом Коктебеле, то до бухты можно дойти и пешком, это займёт не больше часа. Вообще, здесь довольно развит пеший туризм, летом всегда можно встретить людей с рюкзаками и палками для ходьбы. В бухте есть где бродить — все холмы изрезаны тропинками.

Туристические отзывы об этом месте единогласны — отдыхающее всем сердцем любят здешнее море, пляжи и пейзажи возвышенностей. В Тихой бухте никто не мешает увидеть, разглядеть, и насладиться красотами природы.

Красочными фотографиями урочища поделились читатели сайта KerchINFO.com.

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