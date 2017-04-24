Уроки безопасности от спасателей Керчи

В рамках Года гражданской обороны, а также в целях повышения культуры безопасности у подрастающего поколения, керченские спасатели продолжают обучать детей, уделяя особое внимание изучению основ гражданской обороны и правил безопасности жизнедеятельности.

Так, сотрудники 3 пожарно—спасательного отряда ФПС по Республике Крым приняли активное участие в проведении Единого Дня гражданской защиты в Гимназии № 1.

В ходе проведения мероприятия педагоги и учащиеся поделились знаниями о действиях в случае сигналов гражданской обороны, об индивидуальных и коллективных средствах защиты органов дыхания. А спасатели в свою очередь рассказали о том, как и в каких случаях ими пользоваться.

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Помимо этого, сотрудники 3-го пожарно—спасательного отряда ФПС по Республике Крым устроили для учеников Гимназии No 1 настоящий праздник безопасности по гражданской обороне. В ходе мероприятия спасатели вместе с детьми и руководством образовательного учреждения отработали действия по эвакуации, а также провели показательное занятие по тушению условного пожара и спасению пострадавшего.

К зданию гимназии под звуки сирены оперативно прибыл пожарный автомобиль, а чуть позже прибыла бригада «Скорой помощи». Огнеборцы продемонстрировали настоящую работу спасателей, осуществив боевое развертывание, ликвидацию условного очага пожара и спасение пострадавшего. Дети восторженно аплодировали спасателям, после чего им предложили самим досконально изучить технические возможности пожарного автомобиля.

«Уроки Гражданской обороны являются одним из самых важных мероприятий в образовании детей и молодежи в наше время, так как они способствуют саморазвитию и влияют на повышение культуры безопасности»,- отметил начальник 3-го пожарно—спасательного отряда ФПС по Республике Крым Пётр Панасецкий.

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