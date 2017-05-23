Урожай золотых медалей собрали керченские пловцы-ветераны

На выходных в Краснодарском крае прошел Х открытый чемпионат Юга России по плаванию в категории «Мастерс». Честь Керчи защищали два сильных спортсмена.

20-21 мая 2017 года в г. Кропоткине (Краснодарский край) состоялся Х открытый чемпионат Юга России по плаванию в категории «Мастерс».

Организаторами соревнований выступили Федерация плавания «Мастерс» России и спортивный клуб «Кубань-Мастерс».

Побороться за чемпионство изъявили желание 115 спортсменов. Участники приехали не только из России, но и Казахстана, и Украины.

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Керчь на чемпионате представляли два пловца-ветерана: Сергей Биховец — руководитель физического воспитания ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» (возрастная группа 50-54 года) и Любовь Чернева (возрастная группа 65-69 лет).

По результатам соревнования, керчане на высоком уровне продемонстрировали свою форму:

Сергей Биховец завоевал 6 золотых медалей Чемпионата, а также установил 4 рекорда Юга России и показал лучший результат в плавании на 400 метров вольным стилем среди участников всех возрастных групп 25 лет и старше.

Людмила Чернеева четырежды поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета и обновила один рекорд Юга России.

Особую благодарность и признательность за высокопрофессиональное участие и подготовку спортсменов города Керчи организаторы соревнований выразили — В. Краснову (директору ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум»), В. Кохану (генеральному директору АО «Санаторий Москва – Крым»), а также тренерскому коллективу бассейна – В. Кочемазову, А. Голобородько, Л. Перепелицы.

Фото Сергей Биховец

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