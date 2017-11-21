Ушла из жизни основатель первого керченского телевидения

Раиса ЩИРОВСКАЯ – основатель первого керченского телевидения, ушла из жизни 17 ноября. Сердце известной в Керчи журналистки перестало биться на 71 году жизни.

Многие керчане помнят саамы первый выход в эфир телерадиокомпании 8 марта 1994 года. Тогда, Раиса ЩИРОВСКАЯ, вышла в эфир впервые.

«В эфире Керчь», – так начала свой первый выпуск телеведущая.

Более двадцати лет эту фразу повторяли новые лица телекомпании. Она стала визитной карточкой керченского телевидения. Для многих журналистов города, особенно телевизионщиков, Раиса Васильевна – настоящая легенда.

«Неутомимый и страшный борец за справедливость»,- так ее называют сегодня журналисты керченского телевидения.

Они отмечают, что для Раисы, профессия журналист была не просто работой, это была ее жизнь.

С 1989 года журналистка жила в Керчи. В городе она начала свою карьеру с должности редактора радиогазеты судостроительного завода «Залив». Потом она работала корреспондентов в редакции городского радио вещания. В 1994 году она стала генеральным директором телерадиокомпании «Керчь».

По девизом «От Керчи с любовью», многие годы выходили в эфир керченские передачи, наполненные теплом и хорошими новостями. Раиса Васильевна понимала, что в трудные девяностые, керчанам просто необходимо такое телевидение, которое вносило бы в жизнь горожан что-то светлое.

Заслуженный журналист Крыма, лучший журналист года в рейтинге популярности «Золотой грифон 2000», депутат керченского городского совета – все это жизнь и деятельность Раисы Васильевны.

В марте 2017 года вышла последняя публикация известной журналистки. В своей статье она рассказала о тех переменах, которые произошли в Крыму с 2014 года, о стройке века и о том, как значимо это для всех крымчан:

«Помнят старики и постсоветские годы упадка, когда не могли без слез смотреть на расползающуюся разруху. Сегодня в их глазах – другие слезы. Слезы радости. Один старичок, лет девяноста, смотрел, смотрел на светящийся пролив, да и не сдержался: «Прямо – жить хочется!».

Прощание с Раисой ЩИРОВСКОЙ состоится 22 ноября в 11:00, в храме Александра Невского.

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