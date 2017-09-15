Услугами Керченской паромной переправы воспользовалось 5 млн человек

Сегодня Керченская паромная переправа встретила 5 млн пассажира.

Лето в Крыму наступило позже обычного, а вот осень не торопится вступать в свои права, радуя жителей и гостей полуострова прекрасной солнечной погодой. Так, середина бархатного сезона отмечена торжественным событием на Керченской паромной переправе: 15 сентября был встречен юбилейный 5 000 000 пассажир.

Им оказалась крымчанка, жительница Феодосии – Рясная Любовь Николаевна. Обладательница счастливого билета родилась и выросла в Крыму, более 30 лет проживала с семьей на севере – в г. Новый Уренгой, в 2009 году вернулась на Родину.

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Услугами паромной переправы пользуется довольно часто.

«Работа паромной переправы нравится – все оперативно, комфортно. Я довольна!» – поделилась с представителями прессы Любовь Николаевна.

Почетного гостя переправы поздравили генеральный директор ООО «Морская дирекция» Сергей Николаевич Якушев и глава администрации города Керчи Сергей Вадимович Бороздин. Пассажиру были вручены фирменные сувениры от Керченской паромной переправы, а также памятные подарки с символом города Керчи – золотым грифоном.

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