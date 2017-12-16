Успейте принять участие в новогоднем конкурсе от ФК «Океан»

В Керчи продолжается конкурс от ФК «Океан». Юные болельщики могут получить подарки из рук профессиональных футболистов, написав Новогоднее письмо.



Поучаствовать в конкурсе от керченского футбольного клуба может каждый желающий в возрасте до 14 лет. Для этого на почту 2018@oceanfc.ru. необходимо написать Новогоднее письмо с рисунком или видео-поздравлением.

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Главными по исполнению детских желаний в Керчи станут Президент керченского футбольного клуба «Океан» Олег КРИШТАЛЬ, а также руководитель детского футбольного клуба «Океанчик» Татьяна БОГДЕЦКАЯ-АДАМЕНКО. Они исполнят самую необычную мечту кого-то из маленьких болельщиков.

Успейте прислать свои Новогодние письма до 20 декабря!

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