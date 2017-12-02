Успеют ли открыть дорогу к Керченскому мосту в срок?

Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ обратил внимание правительства на отставание от графика работ по обеспечению транспортной безопасности автомобильной дороги со стороны Керчи к строящемуся Керченскому мосту. Об этом пишет российский медиахолдинг «РБК».

В своем письме вице-премьеру Дмитрию КОЗАКУ и министру транспорта Максиму СОКОЛОВУ Сергей АКСЕНОВ обращает внимание на невыполнение в срок проектно-изыскательных работ по контракту Управления ведомственной охраны Минтранса России (УВО Минтранса) со Службой автомобильных дорог Республики Крым.

Согласно планам, еще в августе месяце 2017 года должно было быть получено заключение госэкспертизы, но в реальности только 20 июля был подготовлен проект договора на ее проведение, а на объекте не были начаты строительно-монтажные работы. Это может стать причиной некоторой задержки подготовительных работ,перед которыми еще должны быть проведены конкурсы по определению субподрядчиков.

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Напомним, что в соответствии с распоряжением правительства, работы по обеспечению транспортной безопасности автодорожной части должны быть завершены в апреле 2018 года, но теперь они могут затянуться до июня.

Кроме того, «невыполнение работ по обеспечению безопасности дороги, как указывает в письме Аксенов, может привести к срыву сроков выполнения работ на сопряженных с объектом участках», – пишет РБК.

СТоит отметить, что представитель Дмитрия КОЗАКА, Служба автомобильных дорог Крыма, пресс-служба УВО Минтранса, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий ПОЛОНСКИЙ никак не прокомментировали данную информацию.

В то же время в Минтрансе сообщили, что все мероприятия по обеспечению транспортной безопасности Керченского моста, необходимые к моменту запуска движения, реализуются в полном объеме и будут завершены в срок.

«Первый этап мер будет обеспечен заранее — к 30 апреля 2018 года, как и было запланировано в распоряжении правительства. Этот процесс запускается заблаговременно, чтобы протестировать системы до запуска движения по мосту и иметь возможность скорректировать детали при необходимости, а также обкатать слаженное взаимодействие всех вовлеченных структур», — сказали в министерстве журналистам РБК.

На вопросы о содержании письма Аксенова и наличии заключения госэкспертизы в Минтрансе не ответили.

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