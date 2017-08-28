Установка арки Керченского моста: историческое событие под прицелом журналистов

В последние несколько дней взгляды всей России как никогда крепко прикованы к процессу строительства Керченского моста. Фотографы, журналисты и другие представители СМИ буквально «дежурят» на территории крепости «Керчь», с которой открывается вид на транспортный переход через Керченский пролив и главную героиню последних дней — железнодорожную арку моста.

Журналисты KerchINFO.com также не остались в стороне такого исторического события — операции по транспортировке и установке железнодорожной арки Керченского моста и отправились в керченскую крепость «на разведку».

Надо сказать, что попасть в крепость «Керчь» оказалось совсем непросто. Территорию городской достопримечательности охраняют всеми силами. Здесь задействована Федеральная служба безопасности, Росгвардия с ее подструктурами, внутренние войска РФ, полиция и непосредственная охрана крепости.

Попасть «простому смертному» на такой стратегически важный объект не получится. Перед въездом в керченскую достопримечательность стоит два контрольно-пропускных пункта, сотрудники которых не пропускают ни транспорт, ни пешеходов. Въехать на территорию крепости получится только нескольким организациям, к которым относятся и заранее аккредитованные СМИ.

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Но даже и журналистам KerchINFO.com, заранее прошедшим процедуру регистрации и аккредитации, попасть в крепость было нелегко. Все пассажиры легкового автомобиля, на котором мы прибыли (а нас было трое) были обязаны иметь при собой документы, удостоверяющие личность.

На первом пропускном пункте легковой автомобиль остановил охранник, поинтересовавшись тем, кто мы такие и с какой целью въезжаем на территорию крепости. На втором — состоялась проверка наших документов: данные паспортов были сверены с данными, занесенными в заранее сформированные списки.

На этом, казалось бы, вся серьезность и важность нашей поездки закончилась. На встречу нам вышла дружелюбная представительница пресс-службы Крымского моста, которая сообщила информацию о текущем состоянии стройки и планирующихся событиях. Далее нас провели на смотровую площадку (куда не пустят любознательных туристов и зевак), где уже собрались журналисты. Понаблюдать за грандиозным событием в Керчь приехали представителя ряда федеральных каналов: здесь мы обнаружили телеканалы НТВ, ТВЦ и Россия.

На самом деле атмосфера среди журналистов, находящихся на смотровой площадке керченской крепости и ожидающих поднятия арки, довольно дружественная. В мгновение ока нам были предложены прохладительные напитки, кофе, конфеты и бутерброды.

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Однако такая легкость видна только с внешней стороны. На самом деле каждую минуту, секунду и мгновение на территории крепости чувствуется напряжение. Становясь свидетелем таких грандиозных событий, имеющих историческую важность, невольно понимаешь, насколько «замыливается» взгляд местных жителей, видящих стройку моста ежедневно. Здесь все ощущается совсем по-другому, в гуще событий ты понимаешь, свидетелем какого грандиозного мероприятия ты стал.

Тем не менее, не стоит забывать и про свои прямые обязанности. Мы приехали сюда не просто насладиться великолепным видом, а рассказать и показать читателям KerchINFO.com.

Таким образом, сейчас вы читаете статью, написанную непосредственно на смотровой площадке крепости «Керчь» и наслаждаетесь фотографиями, сделанными и обработанными здесь же.

А для всех интересующихся добавим, что перекрытие судоходства в Керченском проливе никак не повлияет на работу паромов. Они ходят по расписанию.

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