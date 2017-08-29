Установка арки Керченского моста на фарватере. Видео с коптера

Подъем железнодорожной арки Керченского моста практически завершен. Осталось всего несколько метров и вся Керчь сможет увидеть героиню нескольких прошедших дней.

Читайте: Керченский мост ОНЛАЙН. Транспортировка арок

А пока редакция сайта КерчьИНФО предлагает своим читателям насладиться процессом подъема арки на рассвете. Удивительно сочетание красоты природы и грандиозности «Стройки века».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

