Установка арки Керченского моста на фарватере. Видео с коптера

Подъем железнодорожной арки Керченского моста практически завершен. Осталось всего несколько метров и вся Керчь сможет увидеть героиню нескольких прошедших дней.
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А пока редакция сайта КерчьИНФО предлагает своим читателям насладиться процессом подъема арки на рассвете. Удивительно сочетание красоты природы и грандиозности «Стройки века».
Железнодорожная арка Керченского моста: остались последние метры
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