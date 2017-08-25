Установка арки Керченского моста начнется 28 августа

В период с 28 по 31 августа судоходство в Керченском проливе будет ограничено. Такое распоряжение дал Капитан морского порта Керчь.

«Запретить с 00.00 местного времени 28 августа до 00.00 местного времени 31 августа плавание всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов ВМФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта «Транспортный переход через Керченский пролив» в запретном районе в районе строительства «Транспортного перехода через Керченский пролив» в акватории Керченского пролива», – говорится в документе.

Ограничения судоходства связаны с возможностью транспортировки железнодорожной арки Керченского моста и ее подъема на фарватерные опоры.

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«Предварительный прогноз погоды благоприятен. Окончательное решение о времени начала выполнения морской операции примет специальная комиссия с учетом фактических условий в Керченском проливе и подтвержденного благоприятного прогноза на 72 часа технологического цикла», – сообщили Крыминформу в пресс-службе заказчика Крымского моста.

Напоминаем, что транспортировка арок Керченского моста задерживается в связи с неблагоприятными ветреными погодными условиями. Ранее операция планировалась на период с 15 по 21 августа.

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