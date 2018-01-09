Усыновить сироту в России стало проще

Упрощен порядок подачи документов на усыновление сирот. Объявлен перечень документов, которые теперь не нужно самому предоставлять в органы опеки.

Из перечня самостоятельно предоставляемых документов в органы опеки и попечительства исключены: документы подтверждающие право пользования или собственности жилья (в том числе выписка из домовой книги) , копия финансового лицевого счёта с места жительства, справка о несудимости; копия пенсионного удостоверения, справка о пенсионном обеспечении.

«Такие документы будут запрашиваться органом опеки и попечительства у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия», – сообщает сайт Правительства России.

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Постановление принято с целью профилактики сиротства, безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних.



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