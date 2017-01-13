Последний рабочий день в Керчи начался не только с красивых заснеженных пейзажей, но и с аварии в центре города.

На автовокзале в Керчи не смогли разминуться автобус №1 и седан марки «Chevrolet». Последней, не удалось «втиснуться» в ходе осуществления поворота, между габаритным транспортным средством и бордюром, в результате чего произошло столкновение.

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В результате происшествия никто не пострадал. На место аварии тут же приехали сотрудники ГИБДД.

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