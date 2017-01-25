Проект железнодорожных подходов к Керченскому мосту со стороны таманского полуострова одобрен Главгосэкспертизой России. Соответственная информация была размещена на официальной портале.

Главгосэкспертизой России был одобрен проект, согласно которому будет осуществляться строительство железнодорожных подходов к мосту в Крым со стороны Тамани.

«Главгосэкспертиза России закончила проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по первому этапу создания сухогрузного района морского порта Тамань, — говорится в сообщении ведомства. — Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для её подготовки».

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Данный проект предусматривает сооружение припортовой ж/д станции и подъездные пути совместно с подходами к транспортному мосту в Крым со стороны Краснодарского края. Также в рамках данного проекта будет реконструироваться железнодорожная станция Вышестеблиевская и строительство других объектов транспортного обеспечения сухогрузного района порта.

Стоимость строительства ж/д подходов осталась прежней

Срок исполнения контракта — ноябрь 2019 года. Максимальная цена контракта — 16,9 миллиарда рублей. Минтранс РФ предложил компании «Стройгазмонтаж» (СГМ), которая является генподрядчиком создания Керченского моста, заняться строительством этих железнодорожных подходов.

Напомним, что строительством железнодорожных подходов к Крымскому мосту со стороны Керчи будет заниматься компания «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга, которая строит мост в Крым. Данный проект предусматривает сооружение двухпутной железнодорожной линии протяженностью 18,128 км, нового парка станции Керчь-Южная и реконструкция станции Багерово с устройством объектов железнодорожной инфраструктуры.

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