Утверждены новые нормативы ГТО

В соответствии с Положением о комплексе ГТО утверждены новые государственные требования к уровню физической подготовленности населения на 4-х летний период.

Новая редакция нормативов ГТО разработана с учётом 1 млн. результатов тестирования, полученных в рамках апробации комплекса в 2014-2016 гг., одобрена ведущими спортивными вузами страны, Министерством обороны России, общероссийскими федерациями по видам спорта и утверждена решением Коллегии Минспорта России 15 июня 2017 года.

Среди нововведений — стандартизация условий выполнения испытаний и регистрация их результатов в метрической системе, а также введение дополнительных сквозных тестов для всех возрастных групп.

Обновлённые нормативы вступят в силу с 1 января 2018 года и будут действовать на протяжении 4-х лет.

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В связи с этим изменится отчетный период выполнения нормативов ГТО для обучающихся (1-6 возрастные ступени). В 2017-2018 гг. он будет разделен на 2 части:

1 июля – 31 декабря 2017 г. – отчетный период, в течение которого действительны результаты тестирования по нормативам, действующим в 2017 году;

1 января – 1 июля 2018 г. – отчетный период, в течение которого будут действовать новые нормативы ГТО.

У взрослого населения (6-11 возрастные ступени) отчетный период останется без изменений с 1 января по 31 декабря 2018 г.

В настоящий момент Минспорт России готовит соответствующие дополнение в порядок тестирования, которым будет регулироваться «переходный период» каждые 4 года.

«Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» в марте этого года исполнилось уже три года. И сегодня существует необходимость утверждения новых государственных требований, которые будут охватывать все возрастные и социальные группы населения», — отметил Министр спорта России Павел Колобков.

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