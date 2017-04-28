Увидели незаконный самострой – жалуйтесь!

Теперь каждый сознательный керчанин может сообщить правительству о незаконном самострое. Как отмечается, все обращения будут рассмотрены и меры будут приняты.

Как сообщает сайт правительства Крыма, все граждане, выявившие незаконные постройки на территории полуострова, могут обратиться с жалобой на эти строения. Свои жалобы можно отправлять на электронную почту stop.samostroi@yandex.ru, или же в социальной сети Facebook как на своей странице, так и на странице Главы Крыма Сергея Аксенова. Важно, чтобы у поста был хэштег #СтопСамострой

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Как отмечают авторы проекта, все обращения граждан будут рассмотрены, и если подтвердится незаконность постройки – объект будет внесен в реестр незаконных самостроев Крыма.

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