УЗИ в МДЦ «Глобал Медик Групп»

Ультразвуковая диагностика в Международном Диагностическом Центре «Глобал Медик Групп», на современном уз-сканере.

Врач УЗД:

Костин Михаил Васильевич, окончил Благовещенский медицинский институт 1974-1980 гг., опыт работы 27 лет.

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Ультразвуковое исследование в Керчи:

Ультразвуковое исследование – это один из наиболее современных, информативных и доступных методов инструментальной диагностики. Несомненным преимуществом УЗИ является его неинвазивность, т. е. в процессе исследования на кожу и другие ткани не оказывается повреждающего механического воздействия. Диагностика не связана с болевыми или иными неприятными для пациента ощущениями.

Виды исследований:

Органы брюшной полости: желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, печень;

Молочные железы;

Щитовидная железа;

Слюнные железы;

Мягкие ткани;

Лимфатические узлы;

Сосуды;

Почки и мочевой пузырь;

Мягкие ткани;

Органы малого таза;

МДЦ, «Глобал Медик Групп»

Ул. Маршала-Еременко 7К

тел. +7-978-879-29-79, +7-978-024-81-11, +7-978-935-30-50

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*Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

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