УЗИ в МДЦ «Глобал Медик Групп»

Ультразвуковая диагностика в Международном Диагностическом Центре «Глобал Медик Групп», на современном уз-сканере.
Врач УЗД:
Костин Михаил Васильевич, окончил Благовещенский медицинский институт 1974-1980 гг., опыт работы 27 лет.
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Ультразвуковое исследование – это один из наиболее современных, информативных и доступных методов инструментальной диагностики. Несомненным преимуществом УЗИ является его неинвазивность, т. е. в процессе исследования на кожу и другие ткани не оказывается повреждающего механического воздействия. Диагностика не связана с болевыми или иными неприятными для пациента ощущениями.
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