УЗИ в МДЦ «Глобал Медик Групп»

УЗИ в МДЦ «Глобал Медик Групп»
Январь 13 10:01 2018

Ультразвуковая диагностика в Международном Диагностическом Центре «Глобал Медик Групп», на современном уз-сканере.

Врач УЗД:

Костин Михаил Васильевич, окончил Благовещенский медицинский институт 1974-1980 гг., опыт работы 27 лет.

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Ультразвуковое исследование в Керчи:

Ультразвуковое исследование – это один из наиболее современных, информативных и доступных методов инструментальной диагностики. Несомненным преимуществом УЗИ является его неинвазивность, т. е. в процессе исследования на кожу и другие ткани не оказывается повреждающего механического воздействия. Диагностика не связана с болевыми или иными неприятными для пациента ощущениями.

Виды исследований:

  • Органы брюшной полости: желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, печень;
  • Молочные железы;
  • Щитовидная железа;
  • Слюнные железы;
  • Мягкие ткани;
  • Лимфатические узлы;
  • Сосуды;
  • Почки и мочевой пузырь;
  • Мягкие ткани;
  • Органы малого таза;

МДЦ, «Глобал Медик Групп»
Ул. Маршала-Еременко 7К
тел. +7-978-879-29-79, +7-978-024-81-11, +7-978-935-30-50
www.mirmrt.com

vk.com/mirmrt

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*Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

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