Стала известна стоимость проезда в Керчи в 2017 году на электрическом наземном транспорте. Об этом стало известно из сообщения пресс-центра Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым.

С первого дня 2017 года по всему Крыму изменится тарифная сетка стоимости проезда в троллейбусах.

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Предприятию МУП МОГОК РК «Керчьгортранс» так же установлен тариф на перевозку пассажиров наземным электрическим транспортом в г. Керчь. Таким образом, в период с 1 января до 30 июня 2017 года включительно тариф составит 10,00 руб. за одного перевезенного пассажира, с 1 июля 2017 года — 12,00 руб. за одного перевезенного пассажира (учтено освобождение от НДС).

Отметим, что при этом, размер максимального тарифа за провоз багажа в городском сообщении не может превышать стоимость проезда.

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