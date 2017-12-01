В 2017 году в Керчи зарегистрировали 56 ВИЧ-инфицированных

На сегодняшний день население России составляет более 146 миллионов человек. И только представьте, что более 900 000 человек живут с ВИЧ. Каждый час в России заражается 10 человек. В День борьбы со СПИДом предлагаем ознакомиться с последними данными Керчи.

В Керчи ежегодно регистрируется 60-80 новых пациентов, в 60% случаев – это мужчины. За 9 месяцев этого года выявлено 56 человек с положительным анализом крови на ВИЧ, 25 из них зафиксировали в августе-сентябре.

Начиная с 1987 года по октябрь 2017 года всего зарегистрировали 1164 человека с ВИЧ-инфекцией. На сегодняшний день на диспансерном учете состоят 16 детей, все получают антиретровирусную терапию.

За 9 месяцев этого года в Керчи выявлено 56 человек с положительным анализом крови на ВИЧ

Если раньше считалось, что чаще всего заразиться ВИЧ можно при употреблении наркотических веществ внутривенно, то в последние годы ситуация изменилась: ведущим стал половой путь передачи.

Помните об основных путях передачи ВИЧ: внутривенное употребление наркотических веществ и беспорядочные половые связи без использования презерватива.

«В нашей практике есть пациенты, которые лечатся более 15 лет и остаются работоспособными людьми. Непрерывное лечение ВИЧ-инфекции на сегодняшний день и есть самый эффективный метод предупреждения распространения инфекции. Антиретровирусная терапия уменьшает вероятность заражения окружающих на 92%! Иными словами, если человек принимает антиретровирусные препараты, он практически полностью перестает быть опасным для окружающих и предотвращает развитие СПИДа у себя»,- рассказывает врач-инфекционист «Керченской больницы №1» Светлана ФИЛЛИПОВА.

В Керчи любой может обследоваться на ВИЧ бесплатно в 9-м кабинете поликлиники №1 с понедельника по четверг с 8 до 12 часов.

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