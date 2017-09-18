В 2018 году цены на бензин поднимут, чтобы достроить трассу «Таврида» и дороги в Калининграде

В правительстве России приняли решение повысить размер акцизов на топливо в 2018 году , а доход от повышения направить на строительство дорог – передают «Ведомости».

Повышения будут проходить в два этапа. 1 января и 1 июля бензин и дизель будут дорожать на 50 копеек. В общем цены вырастут на 1 рубль. Как отмечают финансовые эксперты, пошаговое увеличение акцизов приведёт к тому, что 1 литр топлива в рознице будет стоить на 1,5 процента дороже.

Инициатива таких повышений исходит от Минтранса, ожидается, что доходы от повышения акцизов составят 55-60 миллиардов рублей. Эти деньги планируют направить на завершение строительства дорог в Крыму – в частности на трассу «Таврида» и в Калининграде – на Приморское кольцо.

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Для справки: средняя стоимость бензина в Керчи – 42-45 рублей, дизельного топлива – 35-38 рублей.

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