В 2018 году минимальная зарплата увеличится

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в республике установлена в размере не менее 9500 рублей в месяц.

Минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 9489 рублей (ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 19 июня 2000 года №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»).

Сторонами социального партнерства 21 декабря 2017 подписано дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о минимальной заработной плате между Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей в Республике Крым, согласно которому в организациях внебюджетного сектора экономики Республики Крым устанавливается с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в размере не менее 9500 рублей в месяц.

Читайте: Пенсионерам поднимут выплаты с нового года

По вопросам трудовых отношений обращайтесь в отдел по вопросам социально-трудовых отношений департамента труда и социальной защиты населения по адресу г.Керчь, ул.Кирова, 5, к.253, тел. 67509.

Департамент труда и социальной защиты населения

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

