В 2018 году пенсию увеличат несколько раз

В пенсионной системе России в 2018 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования. С 1 января произошли первые повышения пенсии и социальных выплат.

Несмотря на то, что страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции за прошлый год, в 2018 году пенсии вырастут выше уровня инфляции 2017 года. Уже с 1 января 2018 года, а не с февраля, как было раньше, страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 3,7%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей, у неработающих пенсионеров – до 14 329 рублей.

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С 1 февраля на уровень инфляции 2017 года будут проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены с 1 апреля на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей.

У пенсионеров, которые работали в 2017 году, в августе 2018 года вырастут страховые пенсии – ПФР проведет традиционную беззаявительную корректировку страховых пенсий.

При этом, как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП. Прожиточный минимум по Республике Крым составляет 8530 рублей.

Все расходы по социальным и пенсионным обязательствам Пенсионного фонда финансово обеспечены и учтены в бюджете Фонда.

Новый вид пенсии

С 2018 года в России вводится новый вид пенсии – социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Причиной появления нового вида пенсии стало то, что дети, родители которых неизвестны, или, проще говоря, «подкидыши», были изначально поставлены в неравное материальное положение по сравнению с детьми-сиротами – поскольку не имели права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.

По предварительным данным эта пенсия может быть установлена порядка четырем тысячам «подкидышей».

Изменения в получении материнского капитала

В программу материнского капитала со следующего года будет внесен ряд значимых дополнений.

Во-первых, семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Под низким доходом семьи понимается доход, который не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ. Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года.

Во-вторых, снимается трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей.

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Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

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