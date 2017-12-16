В 2018 году тарифы на услуги ЖКХ в Крыму поднимутся дважды

Государственная дума РФ приняла законопроект о регулировании тарифов на услуги ЖКХ в Крыму до 2020 года. Данное решение регулирует процесс постепенного увеличения стоимости услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Республики.



Как сообщает Крыминформ, документ в Госдуму внесло правительство России. Делается это для того, чтобы цена на услуги ЖКХ на Крымском полуострове повышалась постепенно, а не единовременно.

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Так, согласно распоряжению Сергея АКСЕНОВА, изменение тарифов в Крыму пройдет 2 раза в 2018 году: 1 января и 1 июля.

С 1 января 2018 года тариф на услуги ЖКХ в Крыму изменится на величину показателя индекса потребительских цен, определенного в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. А с 1 июля 2018 года – на величину прогнозного темпа изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по Республике Крым (до 15%). Об этом пишет Крыминформ с ссылкой на распоряжение Сергея АКСЕНОВА.

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