В 2018 году в Крыму остановятся крупнейшие месторождения газа

Летом 2018 года крымское предприятие «Черноморнефтегаз» остановит месторождения, на которых добывается более половины газа для полуострова.

Редакция издания EurAsia Daily располагает документами, в которых указано, что с 1 июля 2018 года будет прекращена эксплуатация Одесского газового и Голицинского газоконденсатного месторождений. Такое решение может привести к значительному снижению добычи газа на полуострове.

Как сообщает министр топлива и энергетики Крыма Вадим БЕЛИК, всего в следующем году Республика потребит 1,92 млрд кубометров газа, 255 млн кубометров из которых обеспечат поставки с материка, а 1,67 млрд — собственная добыча на шельфе Черного моря.

Однако остановка Одесского и Голицинского месторождений может привести к тому, что внутренняя добыча снизится до 800 млн кубометров и продолжит снижаться.

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Дело в том, что Одесское месторождение (запущенное в 2012 году и имеющее в запасе 20 млрд кубометров) совместно с Голицинским обеспечивают более половины добычи газа на шельфе Черного моря, в то время как остальные месторождения у «Черноморнефтегаза» истощаются.

В то же время следует отметить, что на снабжении полуострова газом снижение добычи на шельфе Черного моря не скажется, так как в конце прошлого года был запущен газопровод Краснорадский край-Крым, мощности которого вполне хватит для обеспечения нужд Крыма.

В то же время, важным следствием остановки двух месторождений (Одесского и Голицинского) станет рост затрат правительства на субвенции для полуострова.

Суть состоит в том, что оптовые цены на газ в Крыму являются ниже цен на газ на бирже. Разница в стоимости составляет 558−4133 рублей за каждую тысячу кубометров в зависимости от видов потребителей в Крыму.

Соответственно, чем больше станет дефицит собственного газа в Республике, тем больше дополнительных субвенций понадобится.

Так, в случае дефицита собственного газа на полуострове в размере 1 млрд кубометров в год, сумма необходимых дополнительных субвенций из госбюджета составит 1 млрд рублей.

Некоторые эксперты связывают остановку таких крупных месторождений газа с желанием Москвы снять напряжение в отношениях с Украиной в Черном море, ведь украинская сторона уже не раз устраивала провокационные акции у обоих месторождений.

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Такое положение привело к тому, что в декабре 2015 года «Черноморнефтегаз» отбуксировал от Одесского месторождения две современные буровые установки ближе к крымскому побережью.

Помимо этого, поддержание и увеличение добычи требует активизации буровых работ, для чего необходимо привлечение новых буровых установок. Это, в свою очередь, может создать новую волну напряжения между Россией и Украиной. Об этом говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь ЮШКОВ.

Вся проблема в том, что Киев, не признавая референдум в Крыму, считает не только присоединение полуострова, но и вход в российское пространство нефтегазовых объектов на шельфе Черного и Азовского морей, аннексией.

«Нафтогаз Украины» и шесть компаний, которые входят в его состав, подали в Третейский суд в Гааге исковое заявление о возмещении убытков, причиненных потерей активов группы в Крыму. По данным «Интерфакс», убытки группы «Нафтогаз» от потери крымских активов оцениваются примерно в $ 5 млрд, а вынесение судом решения по делу ожидается до конца 2018 года.

Кроме того, Украина, как сообщал глава МИД Украины Павел КЛИМКИН, собиралась подать в международный суд иск о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

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Особенность ситуации с месторождениями на шельфе Черного моря состоит в том, что Одесское месторождение расположено ближе к украинскому побережью.

В Конвенции ООН по морскому праву сказано, что при отсутствии соглашения прибрежные государства не могут распространять свое территориальное море за срединную линию. Так, согласно правовым документам, Одесское месторождение в случае признания Крыма российским или нет находится в экономической зоне Украины. Отчасти это подтверждал и предыдущий гендиректор «Черноморнефтегаза» Игорь ШАБАНОВ, который говорил в 2015 году о неопределенном международно-правовом статусе Одесского месторождения.



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