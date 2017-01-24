В управлении жилищно-коммунального хозяйства состоялась встреча с представителями ветеринарной службы, на которой обсудили насущную для нашего города проблему безнадзорных животных, сообщает пресс-служба администрации Керчи.

Финансирование гуманных мероприятий, направленных на постепенное снижение численности бездомных животных, осуществляется через Государственный комитет ветеринарии Республики Крым.

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Администрация города не может на эти цели потратить средства из местного бюджета, а субсидия в городскую казну пока еще не поступила.

В ходе встречи участники обозначили те пункты, которые необходимы для проведения гуманных мероприятий по снижению численности бездомных животных и требующие финансирования:

Специализированный транспорт для перевозки животных. Организация бригады для отлова животных. Клиническое обследование животных, стерилизация и при необходимости гуманная эвтаназия, которая производится только, если животное больное или агрессивное. Утилизация биологических отходов и трупов больных и агрессивных животных после гуманной эвтаназии. Содержание животных в пункте временной передержки после стерилизации в течение двух недель.

Все эти моменты необходимо учесть. Организация этой комплексной работы полностью ложится на управление ЖКХ, ветслужба осуществляет только надзорную деятельность. Но провести эти мероприятия без соответствующего финансирования невозможно.

Управление контролирует этот вопрос, прорабатываются различные варианты создания пункта передержки, в адрес Государственного комитета ветеринарии РК неоднократно были направлены письма, но возможность перейти к конкретным действиям появится только после поступления в город необходимых денежных средств.

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