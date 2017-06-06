В администрации Керчи сочли пляж в Героевке привлекательным

Сотрудники отдела по вопросам рекреационной деятельности проинспектировали пляж «Героевка» после чего сообщили об улучшении ситуации по сравнению с прошлым купальным сезоном.

По данным сайта администрации Керчи, сотрудники отдела осмотрели пляж, расположенный в поселке Героевское, на предмет готовности к курортному сезону.

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По утверждению сотрудников отдела, для туристов и керчан расширен перечень пляжного оборудования: установлен новый теневой навес, развернуты деревянные дорожки, установлены 2 душа, частично установлено спортивное оборудование, имеется спуск к морю для людей с ограниченными физическими возможностями.

Напомним, журналисты KerchINFO проводят собственные «инспекции» зон отдыха. Так, сотрудники портала уже успели осмотреть пляжи «Черепашка», «Утинка» и «Сморжевского».

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