В Администрации Президента сегодня говорят о Керчи

Сегодня в Администрации Президента РФ проходит рабочее совещание по результатам вчерашней поездки в Керчь вице-премьера Крыма Виталия НАХЛУПИНА и заместителя Министра экономического развития РФ Сергея НАЗАРОВА.

В ходе встречи рассмотрят результаты выполнения поручений, данных главой государства по поводу строительства ряда объектов, которые финансировались в рамках Федеральной целевой программы. Как отметил Виталий Нахлупин, Керченский мост и близлежащая инфраструктура находятся на особом контроле у президента: «Мы с Сергеем НАЗАРОВЫМ прошли по проблемным вопросам, материал для встречи – структурирован». Напомним, вчера республиканские власти в ходе рабочего визита в наш город посетили места строительства авто- и ж/д подходов к Керченскому мосту, осмотрели состояние Митридатской лестницы и гимназии №2 им. Короленко, а также обсудили строительство подъездной дороги к крепости «Керчь».

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Вчера глава государства подписал указ об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов страны, с особенностями для Крыма: «Особенности проведения оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Крым и Севастополя в 2018 году определяются Правительством РФ» – говорится в документе.

Согласно новому постановлению – главы субъектов должны каждый год до 1 октября представлять в Правительство России доклады о фактически достигнутых значениях показателей и их планируемых значениях на трёхлетний период. В свою очередь, правительство должно ежегодно до 1 ноября предоставлять президенту доклад об оценке эффективности деятельности органов власти регионов.

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