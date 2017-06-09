В Аджимушкае построят храм

В поселке Аджимушкай планируют построить новый храм. Город для этих целей выделяет землю. Об этом сообщается на официальном сайте горсовета Керчи.

Этот вопрос руководство города во главе с председателем Керченского городского совета Ларисой Щербулой обсудило с настоятелем церкви Андрея Первозванного – отцом Николаем.

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В ходе встречи отцу Николаю были переданы документы на участок под строительство. Как отмечается в сообщении, земля оформлена в безвозмездное пользование, как руководителю общественной православной организации, под эгидой которой и будет возводиться храм.

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