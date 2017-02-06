В Керчи проходят съёмки ещё одного фильма. Об этом сообщает пресс-служба «Восточно-Крымского ИКМЗ».

В одном из музеев Керчи прошли съёмки фильма про Героев Великой Отечественной войны и про людей, которые о них не забывают.

«В музее истории обороны Аджимушкайских каменоломен прошли съемки фильма «Из забвения». Это будет пилотный выпуск цикла документальных фильмов про Героев Великой Отечественной войны и про людей, которые находят их и увековечивают их имена в истории нашей великой Родины», — идёт речь в сообщении.

Инициаторами создания телепроекта стали Фонд содействия увековечиванию памяти подвига народа «Помним», полк народного ополчения «Республики Крым», ВППО ДОСААФ России «Крым-Поиск», ВППО «Помним».

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Старший научный сотрудник отдела истории Великой Отечественной войны ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Валентина Александровна Климчук рассказала о традициях поискового движения в Керчи и на примере истории Героя Советского Союза старшего сержанта Ильи Яковлевича Яковенко показала как происходит поиск.

У съемочной группы запланирована поездка и в Донецк- здесь проживает внук павшего в боях за Керчь 20 ноября 1943 года командира пулеметного расчета И.Я. Яковенко.

Создатели фильма планируют представить готовую работу на V научно-практической конференции «Военно-исторические чтения», которая пройдет в Керчи 26.02.-01.03. 2017.

Напомним, что в Керчи уже проходят съёмки фильма об истории итальянцев в России.

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