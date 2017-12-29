В Аршинцево несколько часов не будет интернета

Интернет-провайдер «АПЕКС-КРЫМ» сообщает, что примерно в час ночи пропала связь в районе Аршинцево от ост. Парковой до ул. Кавказской.

Как рассказал журналистам КерчьИНФО технический директор «АПЕКС-КРЫМ» Дмитрий Жмурко, на участке возле партизанского моста в кабельной канализации неизвестные злоумышленники украли несколько кабелей примерно по 100 метров в длину. В том числе были испорчены оптические кабели нескольких интернет-провайдеров Керчи. На данный момент идут восстановительные работы.

«Просто скрепить испорченный провод не получится. Необходимо заменить около 150 метров кабеля, для чего придется отключить весь район Аршинцево, к сожалению, это займет несколько часов, примерно с 12:00 до 17:00», – объяснил техдиректор.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, они опрашивают пострадавших и разыскивают свидетелей. Также наш корреспондент сообщает, что в данном районе кабельная канализация во многих точках находится в открытом доступе, что может привести к повторной порче коммуникаций.

Это уже не единичный случай порчи и кражи оборудования в городе. Напомним, что совсем недавно в Молодежном парке был украден электрический кабель, а также злоумышленники вынесли маршрутизатор интернет-провайдера в одном из домов Керчи.

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