В Аршинцево разбирают рухнувшее здание

Еще вчера рабочие начали разбирать рухнувшее здание в Аршинцево. Работу продолжали даже в темное время суток. Сегодня работы продолжаются.

Подходы к корпусу КГМТУ перегородили железным забором. Сейчас разбирают ту часть здания, которая обвалилась насколько дней назад. Пока судьба всего строения не известна.

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Жители соседнего дома жалуются на то, что нет определенной информации, относительно дальнейших работ. Они боятся отпускать детей на улицу:

«Это здание давно надо было снести. Где гарантии, что завтра оно не завалится на наш дом, или не упадет на наших детей? Это конечно хорошо, что поставили забор и перекрыли проход, но спасет ли это ограждение? Техника вчера работала до позднего вечера. Мы боялись, что от такого грохота рухнет и вторая часть дома», – рассказала жительница соседнего дома.

Сотрудники университета не дают никаких уточнений, ссылаются на то, что здание федеральное, и все вопросы решают в Москве. Важной составляющей решения этой проблемы – финансирование.

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