В Керчи приступили к ремонту дороги в районе Аршинцево. На участке работает асфальтоукладчик.

Как ранее сообщала редакция KerchINFO.com, перед новогодними праздниками дорожное покрытие по шоссе Героев Сталинграда и по улице Орджоникидзе принялись ремонтировать. Однако, как позже сообщил подрядчик, этого помешали погодные условия. Таким образом, около месяца данный промежуток дороги оставался весь в вырезанных ямах. Для того, чтобы объехать препятствие автомобилистам приходилось выезжать на встречную полосу, и маневрировать между неровностями, создавая риск ДТП.

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13 января, подрядчик все-таки приступил к ремонту. На проезжей части по улице Орджоникидзе трудилась группа рабочих и асфальтоукладочная техника. Будем надеяться, в ближайшее время осадков в Керчи не предвидится и все дорожное покрытие будет восстановлено.

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