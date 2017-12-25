В Аршинцево засияла новогодняя красавица

В Аршинцево перед ДК Корабел прошел праздничный концерт. Маленьких керчан порадовали яркими выступлениями. Словно по волшебству засияла новогодняя красавица.

24 декабря на площади у ДК Корабел собрались местные жители. Они пришли на праздничный предновогодний концерт. Торжественное зажжение елочной гирлянды – уже привычная традиция. Только раньше, такие праздники проходили у главной елки города.

Глава Администрации Сергей БОРОЗДИН поприветствовал всех гостей и отметил, что в этом году керчан ждет много интересных и веселых новогодних мероприятий.

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На праздничном концерте зрители увидели яркие выступления театральных, танцевальных и вокальных коллективов. Главными героями, безусловно, стали Дед Мороз и Снегурочка. Их дети ждали с большим нетерпением.

В этом году празднование Нового года действительно очень яркое и необычное. Впервые в Керчи прошел парад Дедов Морозов, впервые празднования проходят на нескольких площадках, впервые в Молодежном парке появилась новогодняя красавица.

Такие торжества радуют керчан. И даже отсутствие снега не портит предновогоднее настроение.



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